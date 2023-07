Cristiano Ronaldo na 5-0-verlies en transfer Messi: “De Saudi Pro League is beter dan de Amerikaanse MLS”

Terwijl Inter alles in gereedheid brengt voor transfer, geniet Lukaku volop van gezin tijdens laatste vakantieda­gen

Romelu Lukaku (30) hoeft wellicht niet heel lang meer te wachten op zijn transfer. Manchester United en Inter zijn het in grote lijnen eens over de overgang van André Onana - voor zo’n 55 miljoen euro. Daardoor moet Inter nu over voldoende middelen beschikken om Lukaku binnen te halen. In tussentijd geniet ‘Big Rom’ volop van zijn gezin tijdens zijn laatste vakantiedagen.