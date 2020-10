Cristiano Ronaldo maandag nog met hele ploeg aan tafel, gisteren positief

Time-out Diego de ruimtevaar­der: Maradona heeft zo z’n eigen manier om zich te wapenen tegen corona

1 oktober Wat later dan elders zijn ze na de coronacrisis ook in Argentinië weer aan het voetballen gegaan, maar de schrik voor het hardnekkige virus loert nog steeds om de hoek. Niet in het minst bij Diego Maradona, de 59-jarige coach van Gimnasia. Tijdens een oefenwedstrijd in San Lorenzo leek de Argentijnse voetballegende, net als zijn zoon Diego Fernando Maradona Ojeda (7) die hem flankeerde trouwens, wel op een of andere ruimtevaarder in de hoop gezond te blijven. Ook de handhygiëne stond volledig op punt bij ‘Pluisje’, die nu dus wél netjes alle regels respecteert. ‘t Is al anders geweest...