Cristiano Ronaldo gaat opnieuw over de rooie, reactie na eerste wissel bij nieuwe club spreekt boekdelen

De frustraties liepen alweer hoog op bij Cristiano Ronaldo (38), na een sterke start niet in z’n beste doen bij Al-Nassr. Waren het vorige week nog het plagende publiek - “Messi, Messi”, klonk het - en het spel van zijn medespelers die voor irritatie zorgden, was het gisteravond de scheidsrechter. De Portugees werd ook voor het eerst vroegtijdig naar de kant gehaald. Let vooral op z’n gelaatsuitdrukking op de bank.

KIJK. Cristiano Ronaldo beleeft alweer frustrerende avond

Nochtans was er lange tijd tijdens het duel met Abha in de King Cup - de Saoedi-Arabische knock-outbekercompetitie - weinig aan de hand. Al-Nassr stond 2-0 voor toen Ronaldo in blessuretijd van de eerste helft op de counter klaar was voor een stevig sprintje richting doel van de tegenstander. Scheidsrechter Andris Treimanis dacht daar echter anders over - genoeg overgespeeld. ‘CR7' kon de beslissing niet geloven, keilde de bal ver weg, gooide er een paar wegwerpgebaren bovenop en trakteerde Treimanis wellicht op enkele onvriendelijke woorden. Het leverde de Portugees een gele kaart op - z’n tweede in Saoedi-Arabië.

Volledig scherm Ronaldo. © AFP

Ronaldo werd zonder goal of assist - Al-Nassr won de partij uiteindelijk met 3-1 - in minuut 87 naar de kant gehaald. Zijn eerste vroegtijdige wissel. Ongelukkig plofte hij neer op de bank, let vooral op zijn gelaatsuitdrukking. Zelfs op z’n 38ste, en zelfs niet in een topcompetitie, wil de Portugees élke match presteren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Frustraties omdat Ronaldo in maart nog niet scoorde. Nochtans zit hij al aan acht goals in zeven matchen nadat hij tijdens de wintermercato de overgang maakte. In februari werd hij verkozen tot ‘Speler van de Maand’ van de Saudi Pro League. Maar nu gaat het dus minder, en dat is ook koren op de molen van de niet-liefhebbers. Vorige week nog klonk het luid ‘Messi, Messi’, na de nederlaag tegen eeuwige rivaal Al-Ittihad, waardoor Ronaldo de leidersplaats in de competitie kwijt is. Enkele flesjes water moesten het ontgelden (zie video’s hieronder).

KIJK. Ronaldo gefrustreerd na nederlaag tegen Al-Ittihad

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.