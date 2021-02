Cristiano Ronaldo duwt Inter richting uitschakeling in Italiaanse beker

Buitenlands voetbal “De dikzak gaat al stervend kakken”: geluidsop­na­mes van persoonlij­ke arts Diego Maradona shockeren Argentinië

1 februari In Argentinië raken steeds meer details bekend over de laatste dagen en uren van Diego Maradona, die op 25 november 2020 in een huurhuis in San Andrès aan een hartstilstand overleed. Vooral zijn persoonlijke arts Leopoldo Luque wordt met de vinger gewezen nu fragmenten van geluidsopnames en kwetsende Whatsapp-berichten continu in de media verschijnen. “Ik moest ervan kotsen,” reageerde zijn dochter Dalma.