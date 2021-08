Cristiano Ronaldo doorbreekt stilte en reageert in open brief op geruchten: “Mijn verhaal bij Real Madrid is voltooid”

Buitenlands voetbalCristiano Ronaldo keert niet terug naar Real Madrid. Dat laat de Portugese voetbalster verstaan in een uitgebreide post op Instagram. “Mijn naam kan niet langer zomaar in het rond gegooid worden.”

“Iedereen die mij kent, weet dat ik me superhard focus op mijn werk. Minder praten en meer doen, dat is sinds de start van mijn carrière mijn motto. Maar na alles wat er over mij gezegd en geschreven is, moet ik toch reageren.”

“Meer dan het gebrek aan respect voor mij als man en als speler, is de lichtzinnige manier waarop de media over mijn toekomst berichten. Respectloos tegenover alle clubs die betrokken worden in deze geruchten, ook voor hun spelers en staf.”

“Mijn verhaal bij Real Madrid is voltooid. In woorden en cijfers, in trofeeën en titels, in records en in krantenkoppen. Het leeft voort in het museum van het Bernabeu-stadion en zit in de hoofden van elke fan. Ik weet dat de echte Real Madrid-supporters me in hun hart dragen, dat is omgekeerd ook het geval.”

“Naast deze berichten in Spanje, zijn er wel vaker verhalen geweest waarin ik gelinkt werd aan een aantal clubs in verschillende competities. Nooit was iemand bekommerd om de werkelijke waarheid te achterhalen.”

“Ik doorbreek de stilte om te zeggen dat mijn naam niet langer zomaar in het rond gegooid kan worden. Ik blijf gefocust op mijn carrière en kijk uit naar de volgende uitdagingen. En al de rest? Dat zijn slechts praatjes.”

