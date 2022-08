Cristiano Ronaldo, die wil vertrekken bij Manchester United, laat voor het eerst van zich horen: “De media vertellen veel leugens”

Buitenlands voetbalEr is al veel gezegd en geschreven over zijn vertrekwens bij Manchester United, maar één stem werd nog niet gehoord: die van Cristiano Ronaldo (37) zelf. Tot nu. In een weliswaar korte reactie op Instagram haalt de Portugese ster uit naar de media. “Van de 100 keer dat ik het nieuws haalde, klopte het maar 5 keer.”

Na een teleurstellende zesde plaats in zijn eerste seizoen sinds zijn terugkeer is Cristiano Ronaldo met Manchester United dit seizoen veroordeeld tot Europa League-voetbal. Een doorn in het oog van de Portugees, die van de Champions League het afgelopen decennium zijn podium bij uitstek heeft gemaakt. Aangezien ook voor de 37-jarige Ronaldo de klok genadeloos tikt, wil hij in de laatste jaren van zijn carrière geen tijd meer verliezen - hij wil koste wat het kost in de Champions League spelen.

En om dat dit seizoen te kunnen doen, is er maar één mogelijkheid: vertrekken bij Manchester United. Tenminste, dat leek de laatste weken zijn wens. Maar op Instagram spuit CR7, die zich tot hiertoe in stilzwijgen hulde, nu wat mist. “De media vertellen veel leugens. Ik heb een notebook en van de 100 keer dat ik las dat ik het nieuws haalde, klopte het maar 5 keer. Ze zullen pas alles weten wanneer ik over enkele weken een interview geef.”

Volledig scherm © Instagram

Ronaldo reageert daarmee op het verhaal dat zijn supermakelaar Jorge Mendes hem heeft aangeboden bij Atlético, nota bene de stadsrivaal van z'n ex-club Real Madrid. Mendes ging de laatste weken wel bij meerdere Europese topclubs, waaronder Bayern en Chelsea, langs om met z'n paradepaardje te leuren. Vooralsnog hapte echter niemand toe. Té duur, té oud en té dominant op én naast het veld - ondanks het geweldige palmares.

Bovendien doet het bericht van Ronaldo sterk denken aan vorige zomer, toen hij haast op hetzelfde moment een gelijkaardig bericht de wereld instuurde nadat uitlekte dat hij wilde vertrekken bij Juventus. Niet veel later zette hij z'n krabbel bij... Man United.

Intussen is de relatie tussen Ronaldo en United bekoeld. Volgens berichten uit Engelse media zou CR7 niet met z'n ploegmaats lunchen en met een lang gezicht op het trainingscomplex rondlopen. Trainer Erik ten Hag, die aanvankelijk nog graag met hem wilde werken, zou daardoor op zijn beurt z'n buik vol hebben van de Portugees. De Glazer-familie vindt Ronaldo’s commerciële waarde dan weer te groot - het zegt alles over de structurele wanorde bij de gevallen grootmacht. Afwachten of er de komende twee weken alsnog een oplossing uit de bus valt.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo en Erik ten Hag. © Photo News