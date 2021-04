“Cristiano komt nooit meer terug naar Madrid”: Real-voorzitter Pérez over Ronaldo, Zidane en Mbappé

Buitenlands voetbalReal-voorzitter Florentino Pérez sprak in de voetbalshow ‘El Chiringuito’ niet enkel over zijn coup met de Super League , maar kreeg ook enkele hete Madrileense hangijzers voor de voeten geworpen. Over Mbappé, Zidane, Ramos en Ronaldo. “Hij komt nooit meer terug naar Real.”

• Over Ronaldo: “Keert niet meer terug”

De geruchtenmolen draait al even. Spaanse media speculeren volop. Ronaldo zou niet meer tevreden zijn bij Juventus - te weinig kwaliteit - en zelf aandringen op een terugkeer naar Bernabéu. “Cristiano wil terug, maar wil Pérez dat wel?” schreef AS. De voorzitter kon er bij ‘El Chiringuito’ zelf op antwoorden. De repliek op de vraag was helder. “Cristiano keert niet terug naar Madrid. Ik hou enorm van hem en hij heeft ons veel geschonken. Maar het heeft geen zin. Het zou niet meer kloppen.”

Volledig scherm Ronaldo. © Photo News

• Over Mbappé: “Op straat hoor ik vaak: ‘haal Kylian!’”



Pérez, onlangs herverkozen tot 2025, mikt eerder op verjonging. En dan is de naam van Kylian Mbappé nooit veraf. “Mensen herkennen mij zelfs met mondmasker op straat. Meer dan eens hoor ik: ‘haal Mbappé!’” Hij ontweek de vraag of hij ook deze zomer een galactische aankoop doet. “Real heeft zo nu en dan eens verandering nodig. Maar je mag niet vergeten dat we in een pandemie zitten. Ik ga er alles aan doen zodat we onze status en positie in het wereldvoetbal niet verliezen. Maar dit jaar moesten we 900 miljoen euro omzet draaien. Het werd slechts 600 miljoen euro...”

De (van de pot gerukte) geruchten over een ruildeal met Vinicius sluit Pérez uit. “Vinicius is niet te koop. Neen, echt niet te koop. Aan hem komen ze niet.”

Volledig scherm Kylian Mbappé. © Photo News

• Over Ramos: “Iedereen moet op zijn centen letten”

Die verliezen hebben ook een invloed op de contractverlenging van icoon Sergio Ramos. Volgens AS kreeg de 35-jarige verdediger een voorstel van één jaar met een salarisverlaging van tien procent. Ramos wuifde het weg. Pérez: “Nogmaals. De financiële situatie is slecht. Iedereen moet op z’n centen letten. We moeten realistisch zijn. Ik zeg niet dat hij vertrekt. We zien aan het einde van het seizoen.”

Volledig scherm Ramos. © REUTERS

• Over Zidane

Op het moment Pérez wil opstaan, slaagde presentator Josep Pedrerol er toch in om nog een thema aan te snijden. Pérez is een moeilijk te strikken gast. Over coach Zidane. De vraag is of hij volgend seizoen nog in de dug-out zit. De voorzitter nam zijn tijd om de Franse T1 te prijzen. “Hij is de beste coach die we ooit gehad hebben. Een legende. Die persoonlijkheid... Sommige journalisten doen erg vervelend. Maar Zidane gaat gewoon zijn eigen weg. Hij is tevreden en wil gewoon zijn werk doen.”

De brug naar José Mourinho, gisteren ontslagen bij Tottenham, was snel gemaakt. Pérez is een grote fan. “Tijdens zijn passage zorgde hij ervoor dat onze spelers meer gingen vechten. Dat zie je nu nog steeds. In negen van de laatste elf Champions League-deelnames bereikten we de halve finale. We zijn Mourinho dankbaar voor de introductie van zijn winnaarsmentaliteit.” En weg was hij.

Volledig scherm Zidane. © Photo News

Volledig scherm Real-voorzitter Florentino Pérez. © El Chiringuito