Courtois ontbreekt bij Real voor bekertrip naar Elche: “Het is iets privé, maar niets serieus”

Thibaut Courtois oogstte eerder deze week nog lof door in de finale van de Spaanse supercup tegen Bilbao een strafschop uit z'n doel te houden, maar morgen rekent de Koninklijke wellicht op tweede doelman Andriy Lunin. Courtois is namelijk - net als in de vorige ronde van de Copa - niet van de partij. “Hij is niet beschikbaar, maar het is niets serieus", vertelde Carlo Ancelotti op de persconferentie. “Het is iets privé, ik kan niet zeggen wat er gaande is. Ik denk dat hij er zondag wel alweer bij zal zijn.” Dan speelt Real opnieuw tegen Elche, maar in eigen huis in de competitie.