Courtois, met het been ingepakt, reageert op zware kruisbandblessure: “Verwacht je nooit, maar tijd om dit te aanvaarden”

Maesschalck: “Zware periode, maar Thibaut kan mentaal veel aan”

“Zes maanden out, dan is het een ernstige blessure”, zegt topkinesist Lieven Maesschalck (kijk bovenaan dit artikel naar de volledige video). “Er zal een intensieve revalidatie nodig zijn om terug te keren op topniveau. Je hebt het letsel an sich, maar ook de spiermassa, coördinatie en lenigheid moeten opnieuw opgetraind worden. En dan is er nog de reïntegratie in de groep. Sowieso zullen er ups en downs volgen. Thibaut staat een zware periode te wachten, maar er is no way back. Langs de andere kant: Courtois is iemand die mentaal veel aankan.”