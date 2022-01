“Courtois is beste keeper ter wereld”: lof voor onze landgenoot is groot na penaltysave en 12de prijs in buitenland

Buitenlands voetbalPrijzenpakker. Thibaut Courtois (29) heeft met Real Madrid de Spaanse Supercup gewonnen. Tegen Athletic Bilbao speelde hij een cruciale rol door in het slot een penalty te stoppen. Voor de Rode Duivel is het zijn twaalfde prijs in het buitenland. “Samen met Luka Modric is Thibaut Courtois de beste ter wereld op zijn positie”, wond Real-voorzitter Florentino Pérez er geen doekjes om. Eden Hazard bleef op de bank.

Het blijft een vreemd gegeven, de Spaanse Supercup als minitoernooi in Saudi-Arabië. Maar dat terzijde.

Real Madrid, met Courtois in de basis en Hazard op de bank, was torenhoog favoriet tegen Athletic Bilbao, de nummer negen in La Liga. De Koninklijke legde meteen zijn wil op. Benzema, Casemiro en Vinicius kwamen dicht bij de openingstreffer en op slag van rust was het raak. Na een knappe actie van Rodrygo werkte Modric al even subliem af (0-1). Toen Real Madrid kort na de pauze een strafschop kreeg voor hands van Alvárez, deed Benzema de boeken al toe (0-2). Al werd het in het slot nog spannend. Militao beroerde de bal met z’n arm in de zestienmeter. De Braziliaan kreeg rood en Athletic-spits Garcia kon er 1-2 van maken vanop de stip. Dat was echter buiten Courtois gerekend. Met een straffe beenveeg hield hij zijn netten schoon en verzekerde hij Real Madrid van de Supercup.

Thibaut Courtois: “Als penalty binnen gaat, volgen nog lastige minuten” “Met deze zege bewijzen we dat we uitstekend bezig zijn”, zei Courtois over de match op de clubwebsite. “Ik dacht bij de penalty eraan mijn voet te laten hangen en had vervolgens de goede reflex met mijn been de bal weg te tikken”, legde de Rode Duivel uit. “Als die penalty binnen gaat, gaan we nog zeven of acht heel lastige minuten tegemoet. Gelukkig is alles goed afgelopen. We zijn heel blij met de eindwinst van de Supercup.” Courtois en co hopen op nog meer dit seizoen. In La Liga leidt Real met vijf punten voorsprong op Sevilla. Atlético Madrid en Barcelona volgen al op respectievelijk 16 en 17 punten. “Deze winst in de Supercup toont dat we goed aan het werken zijn”, zei Courtois nog. “Hopelijk komt er nog meer. Na de nederlaag tegen Getafe (op 2 januari, red.) waren er twijfels, maar vervolgens hebben we gewonnen van Valencia en in de Supercup van Barcelona en Bilbao. We moeten op deze weg verder.”

Nóg een prijs voor de Rode Duivel, dus. Zijn twaalfde al in het buitenland (zie lijstje onderaan). Slechts twee Belgen deden beter: Daniel Van Buyten (15) en Thomas Vermaelen (18). In België pakte Courtois één trofee: de titel met RC Genk. Eden Hazard kwam, net als in de halve finale tegen FC Barcelona, niet in actie.

“Zonder te willen opscheppen, maar Thibaut en Luka (Modric, red.) zijn de beste spelers van de wereld op hun posities”, stelde Real-voorzitter Pérez achteraf voor de camera van Movistar. Vreemd genoeg denken ze daar bij FIFA anders over. Recent was Courtois, ondanks een groot aandeel in de titel van Real, niet eens genomineerd voor de prestigieuze award van Beste Doelman. Een keuze die zowel Real als Courtois zelf niet konden begrijpen. Alisson, Schmeichel, Mendy, Neuer en Donnarumma viel die eer wel te beurt, van wie de laatste drie ultiem overblijven. Vanavond worden tijdens een online gala de winnaars van FIFA’s Bests bekendgemaakt.

Quote Gelukkig heeft het voetbal nog mensen zoals Luka Modric ‘Marca’

Pérez: “Luka zit in een geweldige vorm. Hij is waardig om opnieuw de Ballon d’Or te winnen.” Modric ziet zijn contract deze zomer aflopen bij Real, maar gaf na de finale van zondagavond, waarin hij verkozen werd tot Man van de Match, aan dat hij graag zou willen bijtekenen. “De wedstrijd van zondag werd, zoals veel andere wedstrijden, geregisseerd door Modric”, schrijft ‘AS’. “Voor hem gaan de jaren niet voorbij. Hij is 36 jaar oud, maar dat is niet te merken.” In ‘Marca’ luidt dat: “De Kroaat herinnert ons er elke dag aan dat de allerbeste spelers geen identiteitsbewijs nodig hebben. Gelukkig heeft het voetbal nog mensen zoals Luka Modric.”

Naast Courtois en Modric stak Pérez ook de lotfrompet over Marcelo, die in minuut 88 een staande ovatie kreeg van het Real-gezinde publiek in het Koning Fahdstadion in Riyad. “Een legende van Real. Geweldig om te zien hoe hij overal ter wereld die appreciatie krijgt.”

Thibaut Courtois in het buitenland: 12 trofeeën

Atlético Madrid

1x Copa del Rey (2013)

1x La Liga (2014)

1x Europa League (2012 )

1x UEFA Super Cup (2012)

Chelsea

2x Premier League (2015, 2017)

1x FA Cup (2018)

1x League Cup (2015)

Real Madrid

1x FIFA Club World Cup (2018)

2x Supercopa Espana (2020, 2022)

1x La Liga (2020)

