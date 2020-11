Coronavirus had voetballegende Totti flink te pakken: “Het was geen ‘walk in the park’"

Totti is er weer bovenop "na vijftien lange dagen", zo zegt hij zelf. "Ik zeg het met de nodige opluchting, maar het was geen ‘walk in the park’." De voormalige steraanvaller voelde zich slap, had koorts en een laag zuurstofniveau. Het coronavirus kwam er bij Totti samen met een dubbele longontsteking. "En dat was een klap", schrijft hij.