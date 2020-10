Corona haalde Belgische profvoetballer maanden uit roulatie en deed hem zelfs op intensieve zorg belanden: “Plots werd ik héél ziek. Het was bizar”

Op 28 juli was Elton Kabangu de eerste speler van Willem II die positief testte op het coronavirus. Hij werd meteen afgezonderd van zijn ploegmaats en het duurde een hele tijd voor ze hem terugzagen. Waar spelers nu soms enkele dagen na een positieve test weer trainen of zelfs een wedstrijd spelen, was dat bij Kabangu totaal anders. Zijn situatie verslechterde en hij belandde zelfs in het ziekenhuis.

“Ik had eerst geen symptomen, maar het werd steeds erger. Ik werd heel erg ziek. Het was bizar”, zegt Kabangu erover bij ‘Voetbal International’. “Het was niet prettig om mee te maken. Ik heb drie maanden stilgezeten. De trap nemen was al vermoeiend. Mijn spieren waren ook een beetje weg. Ik heb wel al de kilo’s weer terug die ik had verloren, dus dat is positief. Ik had niet verwacht dat ik al op het veld zou staan.”

De lijdensweg is dus bijna ten einde voor Kabangu, die wel nog een boodschap heeft. “Het kan snel gaan. Je kunt je goed voelen, maar ook héél slecht. Het (coronavirus, red.) bestaat echt en ik hoop dat mensen niet naïef doen.” Wanneer hij weer wedstrijdfit zal zijn, is nog niet duidelijk.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Vrijgesproken voor oplichting

Vorig jaar kwam er voor Kabangu trouwens een einde aan een vervelende zaak. De voetballer werd toen vrijgesproken voor oplichting. Eerder had het parket Halle-Vilvoorde nog een gevangenisstraf van negen maanden gevorderd tegen hem.

Kabangu werd ervan verdacht zijn bankrekening ter beschikking gesteld te hebben aan een groep oplichters, die van een bejaarde man 5.000 euro probeerde te stelen. Maar volgens de rechtbank was niet bewezen dat het om oplichting ging of dat Kabangu een aandeel had in de feiten.