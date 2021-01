Comeback in stijl voor Zlatan, die komst van andere goalgetter toejuicht: “Dan zijn we met twee om iedereen bang te maken”

Zlatan scoorde dit seizoen in élke Serie A-match waar hij aan de aftrap stond. Dat betekent: 12 goals in 8 matchen, ofwel 624 minuten. Eén doelpunt elke 52 minuten. Die titelambities van ‘de Rossonieri’ zijn hoe langer hoe minder gek. Met 43 op 54 staat AC Milan weer drie punten voor op de Milanese concurrent Inter en tien stuks op Juventus, in principe nog steeds de grootste uitdager. 43 punten na 18 matchen is trouwens het hoogste aantal van Milan sinds 2003/04. Toen had het nog twee punten meer, de rood-zwarten pakten dat seizoen ook de titel. Ook vandaag zijn de statistieken dus straf. Zeker als je weet dat AC Milan de voorbije vijf jaar zesde, vijfde, zesde, zesde en zevende. De laatste landstitel dateert van precies tien jaar geleden.

Rode Saelemaekers

“Eigenlijk moest ik nog een derde maken”, was Ibrahimovic na de match opvallend streng voor zichzelf bij Sky Sport Italia. “Maar twee goals waren vandaag wel voldoende. Ik speelde 57 dagen niet, dan kan het al eens was stroever lopen. Dat we met tien speelden? Net dan geef ik nóg meer en ga ik nóg meer voor de zege.” Dat AC Milan in de minderheid was, was de schuld van invaller Alexis Saelemaekers. Op acht minuten tijd kreeg hij twee gele kaarten onder de neus geduwd. In juli, tegen Napoli, was hem al eens hetzelfde overkomen. “Hij heeft zich verontschuldigd voor de hele kleedkamer”, vertelde coach Stefano Pioli aan MilanTV. “Hij was er kapot van. Ik vind de twee gele kaarten overigens niet terecht. Maar het klopt wel dat hij helderder moet nadenken en uit deze fouten moet leren. Hij mag niet vervallen in razernij.”