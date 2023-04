‘Coach van het jaar’ Vincent Kompany lacht interesse van Chelsea weg: “Sorry, maar dit is ‘verloren’ vraag”

TV STREAMING­TIPS. 5 topconcer­ten om te streamen zonder WC-wacht­rij en te dure drankjes

Coachella, één van de belangrijkste festivals in de Verenigde Staten, draait momenteel op volle toeren. En na het nieuws dat onze eigenste Angèle er de show van haar jonge leven heeft gegeven, begint bij u mogelijk ook de drang te kriebelen om wat concertjes mee te pikken. Maar aangezien ticketprijzen de neiging hebben om een gat in uw broekzak te branden en u voor het goedkoopste ticket amper wat te zien krijgt, kan uw streamingabonnement misschien wel soelaas bieden. Want voor een paar euro’s per maand staat u gewoon op de eerste rij bij Beyoncé en Elton John of in de achtertuin bij Miley Cyrus.