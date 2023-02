Coach van Club-tegenstander Benfica gooit flesje water terug naar fans, krijgt rood en haalt zijn gram met handgebaar

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Schmidt staat met Benfica eerste in de Portugese competitie met 59 punten uit 22 wedstrijden, inclusief de driepunter van gisteravond tegen Vizela. Toch ging het niet heel makkelijk voor de Portugese koploper, die dit seizoen pas één keer verloor. Op aangeven van voormalig Ajax-aanvaller David Neres maakte João Mário vlak voor rust de 0-1, waarna pas diep in blessuretijd de beslissende 0-2 viel voor de bezoekers uit Lissabon. João Mário tekende vanaf de stip voor zijn tweede goal.

Fans van Vizela, de thuisploeg die in de 87ste minuut een rode kaart had gekregen, hoopten uiteraard lange tijd op een goed resultaat en waren teleurgesteld dat Benfica ‘gewoon’ met drie punten huiswaarts ging. Een van de fans van Vizela had zijn emoties niet in de hand en gooide een flesje water richting Schmidt. De voormalig PSV-coach besloot het flesje terug te gooien en dát had hij beter niet kunnen doen. Schmidt kreeg namelijk een rode kaart, tot grote hilariteit van de Vizela-fans.

Handgebaar

Schmidt was wel degene die het laatste lachte. Hij stapte met een 0-2-zege én drie punten de bus in. Iets wat hij met handgebaren ook nog even duidelijk maakte. Met zijn ene hand hield hij twee vingers in de lucht, met de andere hand maakte hij een nul. Ofwel: 0-2 voor Benfica! “Ik accepteer de rode kaart. Dat is alles wat ik erover wil zeggen. Ik reageerde op de provocaties van het publiek. Dat was het”, zei de Duitser na afloop.

Over acht dagen neemt Benfica het in eigen huis op tegen Club in de terugmatch van de 1/8ste finales van de Champions League. De Portugezen wonnen de heenwedstrijd op Jan Breydel met 0-2.

Volledig scherm © BELGA