Clublegende Maldini niet langer technisch directeur bij Milan

Maldini was sinds juni 2019 aan de slag als technisch directeur bij AC Milan, de club waarvoor hij als voetballer in 24 jaar tijd maar liefst 901 wedstrijden speelde. Onder zijn bewind kroop Milan na jaren van verval uit het dal, met de landstitel van vorig seizoen als hoogtepunt. Met Alexis Saelemaekers, Aster Vranckx, Divock Origi en Charles De Ketelaere haalde hij maar liefst vier Belgen naar San Siro. Voor die laatste vloog hij vorige zomer nog speciaal met een privéjet naar Brugge.

Dit seizoen ging het, ondanks een plaats in de halve finales van de Champions League, een pak minder met Milan. Als uittredend landskampioen werden de Rossoneri pas vierde, al blijven ze volgend seizoen zo wel actief in de Champions League. Finaal moest Maldini vertrekken na een dispuut met voorzitter Gerry Cardinale over de verdere toekomst van de club. Ook rechterhand Frederic Massara vertrekt.