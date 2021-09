Club Brugge weet wie het aan de ketting moet leggen: pijlsnelle en doelgerichte Nkunku (23) is smaakmaker van Leipzig

Buitenlands voetbalOpgelet, Club Brugge. Red Bull Leipzig lijkt net op tijd wakker voor de komst van blauw-zwart morgen in de Champions League. Zaterdag knepen ze via een vertrouwd recept in eigen huis Hertha Berlijn met 6-0 dood, met aanvaller Nkunku in de rol van beul. Doelgericht, pijlsnel en sterker dan ooit: het gevaar bij de tegenstander ontleed.

Christopher Nkunku is zich helemaal in de kijker aan het spelen bij de Franse bondscoach Didier Deschamps, die donderdag zijn selectie geeft voor de Nations Cup. De 23-jarige Nkunku, die met een hattrick in de Champions League tegen Manchester City (6-3) al naar een cap voor de hoofdmacht van les Bleus solliciteerde, zette z’n kandidatuur zaterdag nog wat meer kracht bij met twee goals en twee assists in de 6-0-zege tegen Hertha Berlijn. De jeugdinternational zit zo na acht matchen aan zes goals - ook in de Duitse beker was hij al trefzeker.

Na een 4 op 15 in de Bundesliga besliste trainer Jesse Marsch zaterdag het roer om te gooien, of beter gezegd: om terug te grijpen naar een vertrouwd recept. Geen viermansverdediging meer maar wel een Dreierkette, waar ex-coach Julian Nagelsmann (nu Bayern) bij zweerde. Op links Willi Orban, de pas 19-jarige Josko Gvardiol - overgekomen van Dinamo Zagreb - centraal en Lukas Klostermann op rechts: zo sloot doelman Péter Gulácsi zijn avond eindelijk nog eens met een clean sheet af.

Ook voorin drie wissels: Silva, toch binnengehaald voor 23 miljoen, en Szoboszlai vlogen zonder pardon naar de bank, terwijl de Spaanse international Dani Olmo enkele weken buiten strijd is met een scheurtje aan de hamstrings. Enter Forsberg, Poulsen en Mukiele. En zo kreeg Red Bull plots vleugels. Het gevaar kwam van alle kanten. Eénrichtingsvoetbal, noemde Kicker het. Een demonstratie, vond Bild. Leipzig maakte zijn statuut van vicekampioen waar.

Hertha Berlijn, zonder Rode Duivel Dedryck Boyata (hamstringsblessure), moest de wervelwind ondergaan. Zestiende minuut: Poulsen laat de bal slim lopen voor Nkunku, die keeper Schwolow een eerste keer het nazien gaf. Minuut 23: Poulsen rondt de assist van Nkunku af en net voor de pauze maakt Mukiele er nog 3-0 van. Hertha al lang blij dat Forsberg op de lat besloot en Klostermann zijn goal wegens voorafgaande offside zag afgekeurd.

Na de rust bleef Leipzig baas. Op het uur haalde kapitein Stark Nkunku onderuit, Forsberg zette de penalty om. Tien minuten later krulde Nkunku een vrijschop zelf heerlijk in de winkelhaak. In de slotfase graaide ook Haidara nog z’n goaltje mee. Leipzig - en Marsch - kunnen herademen: de linkerkolom komt na hun slechte start weer in zicht.

Leizpig lijkt dus uit het dal te klimmen en daar heeft het vooral Nkunku voor te danken, die in de zomer van 2019 voor 13 miljoen euro PSG inruilde voor de Duitse club. De Fransman met Congolese roots was al outstanding in de voorbereiding onder Marsch, die hem meer bewegingsvrijheid geeft. Nkunku spijkerde zich fysiek bij - hij zat duidelijk aan de gewichten in de gym - en wint nu veel meer duels.

Hij is bovendien heel erg snel - tegen Köln trok hij vorige week een spurtje met 35,54 km/u - en doelgericht. Dat laat zich aflezen aan z’n stats: met zijn zes goals doet hij nu al beter dan zijn debuutjaar in de Bundesliga, toen hij 5 keer scoorde in 44 matchen, en is hij er nog maar eentje verwijderd van vorig jaar (7 goals in 40 matchen).

Wat hem ook nog sterker maakt dan ooit is de geboorte van zijn zoon in november 2020, zo gaf hij zelf aan. “Vroeger dacht ik zelf als een kind. Na een slechte training of mindere match bleef ik uren mokken. Nu ben ik veel positiever ingesteld want ik kan het me niet permitteren om slechtgezind of geïrriteerd naar huis te gaan.” Brugge weet wie ze aan de ketting moeten leggen.

