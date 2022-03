CL-drama zindert na: PSG-fans fluiten Messi en Neymar uit, sterren reageren met eenvoudige zege

Buitenlands voetbal Een Kepa'tje doen: ex-speler Club valt als 'penaltyspe­ci­a­list' in in minuut 120, maar faalt

De Nederlander Ricardo van Rhijn, in het seizoen 2016-2017 nog actief bij Club Brugge, eiste gisteravond een hoofdrol op in de penaltyreeks in het Duitse bekerduel tussen tweedeklassers Hamburg en Karlsruher. Van Rhijn, speler van Karlsruher, werd als ‘penaltyspecialist’ ingebracht in minuut 120, maar miste zijn elfmeter. Een cruciale misser zo bleek, want Hamburg trok finaal aan het langste eind.

