City zet puntjes weer op de i: De Bruyne en Mahrez scoren elk twee keer tegen Southampton

Bijna ging hij er nog over. Een misser die viraal zou zijn gegaan. De deklat hielp een beetje. De Bruyne duwde op het kwartier een rebound van dichtbij via de dwarsligger binnen. City vroeg op voorsprong, niet op rozen echter?

Het was een vreemde eerste helft. Een rare opstelling van Guardiola ook. City speelde in een soort 4-2-4 met De Bruyne ergens zwervend in een niemandsland – pendelen tussen de positie van diepe spits, druk zetten en dan terugzakken op het middenveld.

Volledig scherm © AP

Hij deed meer zonder bal dan ermee – hij was belangrijk in de pressing. Southampton had vaak de bal. Zou hij in zijn City-periode ooit al zo weinig in het spel betrokken zijn?

Op het half uur was hij de City-speler met de minste baltoetsen op het veld. Aan de rust stond hij op twintig. In normale omstandigheden haalt hij normaal het dubbele. Met een simpele tik was hij betrokken bij de 3-1 van Gundogan op slag van rust.

Tussenin had Ward-Prowse gelijkgemaakt vanop de stip, was Foden een penalty ontzegd en krulde Mahrez heerlijk in de verste hoek.

Volledig scherm © Pool via REUTERS

In de tweede helft gooide De Bruyne op rechts de ketens van zich af. In tien minuten meer baltoetsen dan in een hele helft samen. Mahrez maakte er nog een tweede, De Bruyne wilde niet onderdoen. Ook hij scoorde zijn tweede - de 5-2. De puntjes op de i.

Een opsteker na zijn mindere match tegen Man United. Off-day van de ploeg, off-day van zijn draaischijf. Kan gebeuren. Twintig minuten voor tijd mocht hij gaan rusten.

City blijft autoritair leider in de Premier League. Op weg naar een derde titel in vier jaar.

VIDEO: Kevin De Bruyne scoort twee keer in ruime zege voor City

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm De statistieken van De Bruyne tegen Southampton. © Sofascore

Meer statistieken op SofaScore

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.