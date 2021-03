City boekt 21ste zege op rij: record van Benfica komt in zicht

Buitenlands voetbalManchester City is op recordjacht. De zege tegen Wolves van gisteravond was de 21ste op rij. Daarnaast is het al een eeuwigheid geleden dat de Citizens nog eens verloren. De mannen van Guardiola zijn 24 matchen op rij ongeslagen. Het record van Benfica (29 zeges na elkaar) komt alsmaar dichterbij.

City raast als een trein door de Premier League. De Citizens zijn al 24 wedstrijden op rij ongeslagen. Daarnaast won het ook al 21 matchen na elkaar. Astronomische cijfers. Ook de Wolves konden daar gisteren niets aan veranderen. City kwam in de eerste helft op voorsprong via een owngoal van Leander Dendoncker. Na de 1-1 leek er even een einde te komen aan de zegetocht, maar City scoorde in de slotfase nog 3 keer. Jesus (2x) en Riyad Mahrez zorgden voor de ommekeer.

“Het is leuk dat we nog zoveel konden scoren in de slotfase. We creëerden kansen tegen een team dat echt goed georganiseerd stond te spelen. We hebben kwaliteit getoond en speelden een volwassen match. Het geeft vertrouwen voor de komende wedstrijden’, klonk Guardiola tevreden na de match.

De laatste keer dat City verloor was op 21 november. Toen was het Tottenham dat zegevierde. Nauwelijks iemand die zich dat zal herinneren. Het vervolg is des te meer memorabel. Guardiola en de zijnen speelden nog 3 keer gelijk, om dan 21 keer na elkaar te winnen.

City stond er voor deze reeks met een 9de plaats allesbehalve goed voor. Nu staan de sterren helemaal anders. City staat weer bovenaan met 15 punten voorsprong op stadsgenoot United, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft. Guardiola: “We hadden enkele maanden geleden niet verwacht dat we in deze positie zouden zitten. We nemen het zoals het komt en als we spelen zoals we vandaag hebben gedaan dan komt alles goed.” De titel lijkt City al niet meer te kunnen ontglippen

Kevin De Bruyne en ploegmaats zijn nu stilaan het 49 jaar oude record van Benfica aan het naderen. De Portugezen slaagden er in het seizoen ‘72-’73 in om 29 keer na elkaar de volle buit te nemen. De recentste club die ook maar in de buurt kwam van het record was Bayern München. Der Rekordmeister won in 2020 wel 23 wedstrijden. City begint Bayern dus te naderen, maar Benfica bijhalen wordt een heel andere zaak.

De komende weken krijgt City dus de kans om een stukje geschiedenis te schrijven. Al wordt dat geen makkelijke opgave. Komend weekend krijgt City grote rivaal United over de vloer. Daarna volgen Southampton, Fulham, Borussia Mönchengladbach, Everton en Leicester City. Het record evenaren en verbreken wordt dus allesbehalve een simpele opdracht.