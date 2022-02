‘Ciro’ en zijn fans: Dries Mertens dolt na training met Napolitaanse supporters

Enkele fans hadden zich verzameld aan de uitgang van het Centro Sportivo Castel Volturno - het trainingscomplex van Napoli. Toen Dries Mertens het gebouw verliet, deed hij maar al te graag zijn autoraampje omlaag. Hij deelde handtekeningen uit en sloeg een praatje. Met de glimlach. Wanneer een supporter een truitje van Elseid Hysaj onder z’n neus schoof, was er hilariteit alom. “Hysaj? Gaat het wel met jou?”, lachte Mertens. De Albanees was zes jaar ploegmaat van Mertens, maar ruilde afgelopen zomer Napoli in voor Lazio.

De beelden verschenen op TikTok en gaan gretig rond. Mertens’ authenticiteit en openhartig worden geloofd. Niet voor het eerst was het híj van alle Napoli-spelers die met plezier na een training nog even tijd vrijmaakte voor de aanhang. Dat Mertens zich voelt als een echte Napolitaan is een publiek geheim. Clubtopschutter aller tijden en ereburger van de stad. “Dit is mijn thuis, mijn ideale plek”, vertelde de 34-jarige Rode Duivel midden januari in een interview met ‘Il Corriere dello Sport’. “Ik jaag niet op dollars. Deze stad is genoeg voor mij.”

Al blijft het afwachten welk pad hij volgend seizoen kiest. Of moet kiezen. Over vier maanden loopt z’n contract af. Mertens zelf wil blijven in zijn droomomgeving en bij zijn droomclub. De Italianen hebben een optie om zijn contract te verlengen met één jaar, maar die zouden ze enkel lichten als ze de Champions League halen. Napoli staat momenteel op een derde plek. De eerste vier kwalificeren zich rechtstreeks voor het miljoenenbal. “Ik weet dat er twee wegen zijn en eentje daarvan is die van het afscheid. Mocht dat straks het geval zijn, weet ik ook zeker en vast één ding: dat iedereen in het huis Mertens zal huilen. Ik ben hier een gelukkig man.”

Volledig scherm Het 'Palazzo Donn'Anna', waar Mertens een appartement heeft. © Belga/PhotoNews

Barça

Het blijft zaak voor ‘Ciro’ om uit te blinken. Niet evident als je niet de eerste keuze bent - hij botst op recordtransfer Victor Osimhen. Mertens speelde de afgelopen twee weken slechts 17 minuten. De kans bestaat dat hij morgen tegen Barcelona in de zestiende finales van de Europa League eveneens op de bank start, al schrijven Italiaanse media dat coach Spalletti overweegt om Mertens én Osimhen aan de aftrap te brengen. Druk zetten op de Barça-defensie, die met een blessurelast kampt. Ronald Araújo, Clement Lenglet en Samuel Umtiti zijn gekwetst. Schieten centraal achteraan over: Eric Garcia, Oscar Mingueza en ervaren rot Gerard Piqué.

Mertens heeft alvast goede herinneringen aan Barça. In februari 2020 evenaarde hij tegen Messi het clubrecord van 121 goals. Hij schilderde het leer fantastisch in de rechterbovenhoek. Een pareltje.

Intussen zit hij aan 144 treffers. Als hij morgen nummer 145 scoort, staan de fans ongetwijfeld weer te wachten aan het Centro Sportivo Castel Volturno. En ook dan zal hij met de glimlach zijn raampje naar beneden doen.

Volledig scherm Dries Mertens. © Photo News