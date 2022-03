Christian Eriksen krijgt warm onthaal bij rentree in Denemarken

Sport Barcelona viert jubileum Pique met 4-0 cijfers tegen Osasuna

Club-icoon Gerard Pique mocht voor de 600ste keer het tenue van de Blaugrana aantrekken en dat gebeurde in stijl. Zijn ploeg legde Osasuna makkelijk over de knie en won met 4-0 in Camp Nou. Ferran Torres maakte twee doelpunten, maar het was vooral Ousmane Dembélé die nog eens schitterde als vanouds. Met een staande ovatie als beloning.

13 maart