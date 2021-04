Chris Smalling (AS Roma) onder schot gehouden bij gewapende inbraak

Champions League Jude Bellingham is jongste Engelse doelpunten­ma­ker ooit in de Champions League: Welke jongelin­gen waren nog trefzeker?

15 april Jude Bellingham schoot zich gisteren met zijn doelpunt tegen Manchester City de geschiedenisboeken in. De jongste Engelse doelpuntenmaker in de Champions League is hij al, maar is hij ook de jongste ooit in de algemene lijst?