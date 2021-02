Chinese landskampioen die met miljoenen gooide is failliet

De club uit Nanjing, in het oosten van China, liet recent met aanvallers Ivan Santini (ex-Anderlecht, Standard en Kortrijk) en Alex Teixeira nog enkele belangrijke spelers vertrekken. Ook succescoach Cosmin Olaroiu was al vertrokken.

“We zijn al zes maanden op zoek naar een overnemer en probeerden met de grootste zorg het kapitaal van de club over te dragen”, liet de club weten in een persbericht. “Ondanks het vertrek van verschillende spelers en de steun van de supporters moeten we vandaag het einde van de club aankondigen. Te veel voor de club niet te controleren elementen volgden elkaar op.”

Onrust in Italië

Het faillissement van Jiangsu Suning FC zorgt vooral in Italië voor ongerustheid. De club viel immers onder hetzelfde conglomeraat als Inter Milaan, de club van Rode Duivel Romelu Lukaku, die ook al enkele maanden kampt met financiële problemen. Vrijdag bevestigde de Milanese club bij de bekendmaking van haar financiële cijfers dat Suning, de Chinese organisatie die de club in handen heeft, voorlopig eigenaar blijft. Er wordt wel gezocht naar nieuwe partners. Zhang Jindong, de sterke man van Suning, verklaarde daarbij zich te willen terugtrekken.

Suning bezit 68,55 procent van de aandelen van Inter Milaan. De resterende aandelen zijn in handen van een investeringsfonds uit Hong Kong, LionRock Capital.

Mogelijk volgt de komende dagen nog een tweede faillissement in de Chinese Super League. Ook Tianjin Teda verkeert immers in financieel zwaar weer. Het gouden tijdperk van onbegrensde salarissen is al even voorbij in China. De Chinese voetbalbond legde de voorbije jaren een zeer strikte financiële controle op, waarbij gemikt wordt op een duurzaam financieel model. Er werd ook een salarisplafond opgelegd. Daarbovenop kwam nog eens de coronapandemie waardoor verschillende clubs in de problemen sukkelden.

Jiangsu Suning was één van de meest iconische clubs de voorbije jaren. In 2016 trok de club de Brazilianen Alex Teixeira, voor 50 miljoen euro, en Ramires, voor 28 miljoen euro, aan. De Italiaan Fabio Capello was er tussen juni 2017 en maart 2018 coach en in 2019 greep de club nipt naast de transfer van Gareth Bale. Op dit moment staan er met de Braziliaanse verdediger Miranda (ex-Atlético Madrid en Inter) en de Italiaanse spits Eder (ex-Inter en Sampdoria) nog twee grote namen onder contract.

Volledig scherm Alex Teixeira (links). © AFP