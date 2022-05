Chelsea niet voorbij Leicester, Everton redt zich: fans bestormen nog tijdens match het veld, Palace-coach Vieira werkt supporter tegen de grond

Premier LeagueWeinig op het spel op Stamford Bridge en dat was eraan te zien: 1-1 na een flauwe partij waarin Lukaku wel mocht starten maar niet tot scoren kwam. De degradatiestrijd zorgde in Everton dan wel weer voor onwaarschijnlijke taferelen. Nog voor er afgefloten werd, bestormden de fans al het veld.

Chelsea was al zeker van Champions League-voetbal, Leicester maakte geen aanspraak meer op een Europees ticket. Een twijfelachtige Youri Tielemans bleef daardoor aan de kant, Castagne stond wel in de basis en hij deed dat meteen met succes. Een uittrap van Schmeichel belandde via Castagne en wat geluk bij Maddison die voor een vroege 0-1 zorgde.Chelsea was daarna baas, maar slaagde er maar weinig in om Lukaku in het spel te betrekken. Toch vertaalde het overwicht zich in een doelpunt: een lopende Alonso nam een cross van James meteen op de pantoffel: 1-1. Na de pauze schotelde Lukaku met een aflegger Pulisic een gouden kans op de winner, maar de Amerikaan miste tot eigen scha en schande zijn poging. Dankzij de draw is Chelsea wel zeker van de derde plaats.

Volledig scherm Lukaku grijpt met de handen naar het hoofd: Pulisic heeft net nagelaten er op zijn aflegger 2-1 van te maken. © AFP

Heel wat meer animo in de degradatiestrijd en dan vooral in Everton - Crystal Palace. De Toffees waren bij winst zeker van het behoud maar stonden bij de pauze wel 0-2 achter na goals van Mateta, die Benteke op de bank houdt, en Ayew. Bijzonder slap verdedigen bij Everton. Een heel ander verhaal na de pauze. Verdediger Keane zorgde in minuut 54 voor hoop (1-2), de Braziliaan Richarlison in minuut 75 voor nog wat meer hoop (2-2) en spits Calvert-Lewin in minuut 85 voor de absolute bevrijding (3-2).

Nog nooit had Everton in de Premier League een 0-2-achterstand helemaal omgezet. Dat leidde tot ongeziene taferelen op Goodison. Na de 3-2 ontstond er al een halve veldbestorming door de fans. In de zeven minuten blessuretijd bleven de cijfers op het bord, zodat Lampard en co opgelucht kunnen ademhalen. En de fans het veld zich helemaal eigen maakten. Daarbij kwam het trouwens tot een akkefietje met Palace-trainer Patrick Vieira en een Everton-fan. De Fransman kon het opdringerige gedrag van de supporters maar weinig op prijs stellen en werkte er zoals in zijn hoogdagen bij Arsenal eentje tegen de grond. (lees hieronder verder)

Volledig scherm Calvert-Lewin kopt raakt (3-2): Everton het delirium nabij. © AP

Opgelucht ademhalen kan Burnley nog niet. Zij bleven steken op 1-1 bij Aston Villa. Op strafschop was Ashley Barnes goed voor 0-1, na de pauze maakte Buendia gelijk. Net als Leeds telt Burnley nu 35 punten. De slotspeeldag zondag wordt beslissend: Burnley speelt dan thuis tegen Newcastle, Leeds trekt naar Brentford. Burnley, getraind door interimcoach Michael Jackson, heeft wel de beste kaarten in huis. Bij gelijke stand is het doelsaldo beslissend en dat is ruim in het nadeel van Leeds, dat eerder dit seizoen de Argentijn Bielsa ontsloeg en nu getraind wordt door de Amerikaan Jesse March, die zowel RB Salzburg als RB Leipzig onder de hoede had.

