Chelsea-flop begaat smerige fout op 16-jarige Tottenhamspeler in beloftenmatch, waarin Petr Cech in doel staat

Buitenlands voetbalEen schandalige overtreding, met een knokpartij tot gevolg. In de beloftenmatch tussen Chelsea en Tottenham ging Danny Drinkwater (30), in 2017 nog voor bijna 40 miljoen euro aangetrokken door de ‘Blues’, zijn boekje te buiten door smerig na te trappen op een 16-jarige tegenstander. Zelfs doelman Petr Cech (38) kon een gevecht niet vermijden.

Bij een 2-2-tussenstand en met nog een dik kwartier te spelen ontfutselde Alfie Devine de bal van Danny Drinkwater met een stevige tackle. Het woelwater reageerde met een gemene trap richting de knie van de 16-jarige middenvelder. Geduw en getrek volgden. De wedstrijd ontaardde in een knokpartij. Zelfs gelegenheidsdoelman en Chelsea-icoon Petr Cech kon de gemoederen niet bedaren. Drinkwater en Devine kregen uiteindelijk - logischerwijs - rood.

Het is niet de eerste keer dat de middenvelder, die met Leicester nog de titel pakte, zich negatief laat opmerken. In april 2019 crashte de voormalig Engels international met zijn Range Rover tegen een muur. Hij had gedronken en kreeg een rijverbod van liefst twintig maanden opgelegd. Chelsea leende hem vervolgens uit aan Burnley, maar ook op Turf Moor kon Drinkwater niet aarden. Tijdens een avondje uit knoopte hij een gesprek aan met de vriendin van Kgosi Ntlhe, toenmalig verdediger van Scunthorpe United. Daar was die laatste niet van gediend, maar Drinkwater zei tegen hem: “Dat maakt mij niet uit. Ze gaat met mij mee naar huis.” Hierop ontstond een vechtpartij. Een groep van zes mannen takelden Drinkwater toe.

Vorig seizoen verkocht hij zijn ploegmaat José Ignacio Peleteiro bij Aston Villa, waar Drinkwater ook op uitleenbasis aan de slag was, dan weer een kopstoot na een meningsverschil. En nu dus deze aanslag op een tiener in een beloftenmatch. Drinkwater heeft nog een contract tot 2022 bij Chelsea. Al lijkt de kans onbestaande dat hij daar ooit nog aan de bak komt bij de eerste ploeg.

Volledig scherm Danny Drinkwater aan de slag bij de U21 van Chelsea © Photo News

Stand-in Cech

Nog even terug naar de beloftenmatch tussen Tottenham en Chelsea. U zal zich afvragen wat Cech in doel deed? Wel, hij werd gevraagd om te keepen omdat Chelsea niet wilde dat Lucas Bergstrom, de nummer één bij de beloften, twee keer zou spelen in een tijdsbestek van 48 uur. Hij begon onwennig en moest zich na 17 minuten al twee keer omdraaien. Chelsea ging uiteindelijk nog op en over Tottenham: 3-2. Het beloftenteam van Chelsea staat door de zege aan kop in de Premier League 2 met een kleine voorsprong op Manchester City, Blackburn Rovers en Derby County.

Technisch adviseur en trainingsbeest

Cech keepte van 2004 tot 2015 in totaal liefst 494 wedstrijden voor Chelsea, waarmee hij vier keer de Premier League, vier keer de FA Cup, de Champions League en de Europa League won. Nadat hij in het seizoen 2014/2015 zijn basisplaats kwijtraakte aan Thibaut Courtois vertrok Cech naar Arsenal, waar hij in vier seizoenen nog tot 139 wedstrijden kwam en zijn vijfde FA Cup won. Zijn laatste wedstrijd keepte de 124-voudig international van Tsjechië op 29 mei 2019 in Baku, waar hij met Arsenal in de Europa League-finale met 4-1 verloor van Chelsea.

Kort na die wedstrijd keerde hij terug naar Chelsea, waar hij nu anderhalf jaar technisch adviseur is. Cech werd ook op de spelerslijst gezet voor de Premier League. Zijn voormalig teamgenoot Frank Lampard maakte dit seizoen nog geen gebruik van de diensten van Cech, maar zal zeker niet twijfelen wanneer dat nodig zal zijn. “Het is niet voor de romantiek dat hij op onze spelerslijst staat", zei Lampard afgelopen zomer. “Petr traint al een tijdje mee met de keepers. Hij is erg fit en nog relatief jong. Petr stopte met spelen toen hij waarschijnlijk nog wel even had kunnen doorgaan, maar hij koos voor een mooie nieuwe rol bij Chelsea.”

Als technisch adviseur was Cech afgelopen zomer onder meer verantwoordelijk voor de komst van de Franse doelman Edouard Mendy, die net als Cech overkwam van de Franse club Stade Rennais. In oktober vorig jaar was Petr Cech even ijshockeykeeper bij Guildford Phoenix op het tweede niveau in Engeland. Daar beleefde hij een prachtig debuut met een heldenrol bij de shoot-outs, waarna zijn teamgenoten hem bedolven in de feestvreugde op het ijs.

Volledig scherm In oktober vorig jaar was Petr Cech even ijshockeykeeper bij Guildford Phoenix op het tweede niveau in Engeland. © BSR Agency

De volledige wedstrijd tussen Chelsea U23 en Tottenham U23: