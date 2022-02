Chelsea en Lukaku komen met schrik vrij tegen derdeklasser: Plymouth mist penalty in minuut 117

Wat voor Chelsea ‘another day at the office’ moest worden, is geëindigd op 120 minuten zwoegen en zweten. Zo ook voor Romelu Lukaku, die na zijn straf voor dat controversiële interview al voor de zevende keer op rij in de basis stond. Maar scoren zat er voor ‘Big Rom’ weer niet in. Altijd zat er weer een Plymouth-verdediger tussen, stuitte hij op een geweldige doelman Cooper of kon hij net niet bij de bal. Wel geregeld nuttig als aanspeelpunt, waardoor Chelsea zeker tijdens de 90 minuten veel kansen creëerde. Maar alleen de verdedigers werkten binnen. Azpilicueta, voor de pauze, en zijn Spaanse landgenoot Alonso na de pauze. Die eerste op voorzet van Mount, de tweede op assist van de ingevallen Havertz. Dat pleit in het voordeel van Lukaku: zijn potentiële vervangers Havertz en vooral Werner, voor wie ook slechts een invalbeurt weggelegd was, verkeren alles behalve in bloedvorm.

Plymouth mocht zo lang dromen, nadat het via een kopbal van Gillesphey al na 8 minuten op 0-1 stond. Geweldige vrije trap van Houghton waarop ook Lukaku in de lucht niet kon verdedigen. En diep in de tweede verlenging schoot de derdeklasser zichzelf ook in de eigen voet. Hardie dwong een penalty af na balverlies van Malanga Sarr, maar trapte die te zwak in en zag Kepa zich redden. De Spanjaard de held van Stamford Bridge - het is eens wat anders. Het blijft wachten tot Lukaku, die wel scoorde in de 5-1-zege tegen Chesterfield in ronde drie - nog eens in die rol kruipt. 8 goals en 2 assists in 25 optredens, de rentree van Romelu over het Kanaal had zeker in het eigen hoofd ongetwijfeld een explosievere start gekend.