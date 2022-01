Chelsea bereikt finale League Cup na nieuwe zege tegen Tottenham

Romelu Lukaku Romelu Lukaku excuseert zich bij Chel­sea-fans: “Ik begrijp jullie woede volledig, aan mij om het vertrouwen te herstellen”

“Ik had veel helderder moeten zijn in mijn boodschap.” Na de productieve verzoeningspoging met coach Thomas Tuchel excuseerde Romelu Lukaku, die wel een boete mag verwachten, zich gisteravond ook bij de Chelsea-fans (zie video bovenaan) voor het veelbesproken interview. “Ik begrijp de woede van de fans volledig, het is aan mij om het vertrouwen te herstellen.”

5 januari