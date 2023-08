Charles De Ketelaere bijna weg bij AC Milan: huurtransfer (mét optie) naar Atalanta is nakend

KIJK. “Hij is geen mens”: debuteren­de Lionel Messi bezorgt Inter Miami met weergaloze vrije trap zege in blessure­tijd, Beckham tot tranen toe bewogen

Het tijdperk van Lionel Messi (36) bij Inter Miami is in stijl begonnen. Diep in blessuretijd maakte de Argentijnse ster met een prachtige vrije trap de winnende treffer. Miami in extase. Het team van Messi versloeg zo het Mexicaanse Cruz Azul met 2-1 in de eerste wedstrijd van het Leagues Cup-toernooi.