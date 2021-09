CEO Spartak twijfelt al na enkele dagen over transfer Caufriez: “Misschien was dit een vergissing”

Buitenlands voetbalDe opvallendste transfer op Stayen was ongetwijfeld die van Maximiliano Caufriez (24) naar Spartak Moskou. De Russen legden maar liefst 3 miljoen euro op tafel voor de verdediger. Yevgeny Melezhikov, de CEO van Spartak, laat zich al na een paar dagen laatdunkend uit over de Belg: “Ja, hij is van lagere kwaliteit dan Gigot, maar laat ons afwachten vooraleer we conclusies trekken.”

Je zal maar een contract van vier jaar hebben getekend in Rusland. Maximiliano Caufriez trok, tot verbazing van velen, van STVV naar het Russische Spartak Moskou. Hij speelt er komend seizoen zelfs Europees, onder meer tegen Napoli en Leicester City. Yevgeny Melezhikov, de CEO van Spartak, geeft nu toe dat de aankoop van de Belg misschien niet de beste keuze was.

“Waarom we geïnteresseerd waren in de Belg? De situatie van Samuel Gigot (ex-KV Kortrijk en ex-KAA Gent, nvdr.) was onduidelijk. We moesten ons voorbereiden op wat er met hem ging gebeuren. De keuze viel op Maximiliano”, aldus Melezhikov. Gigot trok in 2018 voor 8 miljoen euro van Gent naar Spartak en is er een vaste waarde achterin. Er was interesse van het Italiaanse Torino, maar de transfer sprong af.

De keuze viel dus op Caufriez, al krabt de CEO zich na een paar dagen al in de haren. “Misschien is hij geen verbetering ten opzichte van Gigot, maar toen die besloot te blijven hadden we vooral ook een alternatief op de rechtsachter nodig. Van onze shortlist waren de eerste en tweede optie niet te koop, en ook de derde keuze viel in het water. We waren genoodzaakt een beslissing te nemen op basis van wat er op dat moment beschikbaar was.”

“Misschien was dit een vergissing, maar het is niet nodig om nu al spijt te hebben van de aankoop van Maximiliano. Ja, hij is minder goed dan Sam (Gigot). Maar hij kan probleemposities voor ons invullen. Laat ons afwachten vooraleer we conclusies trekken, we moeten geduld hebben”, besloot hij.

Het is nog afwachten of Caufriez op speelminuten mag rekenen bij de Russische club, die momenteel pas tiende staat in eigen land. Bij STVV kwam Caufriez vorig seizoen 19 keer in actie, dit seizoen stond hij in de eerste vijf wedstrijden nog aan de aftrap.

