Carlo Ancelotti komt met positief nieuws over Eden: “Hazard zal meer op het veld staan dan vorig seizoen”

Vooral in België werd woendagavond na de Europese Supercup duchtig gedebatteerd over Hazard. Hij kwam in Helsinki niet eens van de bank en haalde zijn medaille op met de handen in de broek. Hij had graag gespeeld, maar Ancelotti gaf in het slot, toen de match al lang gespeeld was, de voorkeur aan nieuwkomers als Rüdiger en Tchouameni.