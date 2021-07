Brons voor Colombia op Copa América: Peru zakt pas in slotseconden door het ijs na knappe pegel

Colombia, dat in de halve finale pas in na strafschoppen moest capituleren voor Argentinië, opende sterk. Ondanks het overwicht en het vele balbezit wist de ploeg van bondscoach Reinaldo Rueda niet tot grote kansen te komen.

Kort voor rust kwam Peru na een vlijmscherpe counter op voorsprong via Yoshimar Yotún. Na de pauze draaide Colombia, dat het toernooi om de Zuid-Amerikaanse titel één keer won (2001), de wedstrijd binnen een kwartier om. Een paar minuten na rust krulde aanvoerder Juan Cuadrado een vrije trap prachtig om de muur in de korte hoek langs de Peruaanse keeper Pedro Gallese. Tien minuten later counterde Colombia naar een voorsprong. Cuadrado kwam er na een afgeslagen aanval van Peru snel uit en speelde middenvelder Luís Díaz aan. Die scoorde beheerst: 2-1.

Peru, twee jaar geleden verliezend finalist tegen Brazilië (3-1), dat ook deze editie te sterk was in de halve finale (1-0), gaf niet op. Acht minuten voor tijd kopte de Italiaanse Peruaan Gianluca Lapadula uit een corner de verdiende gelijkmaker binnen.

Het duel leek af te stevenen op een beslissende penaltyserie, totdat in de derde minuut van de extra tijd Díaz zich handig vrijspeelde en van iets buiten het strafschopgebied de bal met een soort wanhoopsschot, ietwat gelukkig via het been van een Peruaanse verdediger, in de kruising knalde. Het was al zijn vierde treffer van het toernooi, waarmee hij gedeeld topscorer is met Lionel Messi.