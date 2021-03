Broer en zus bij één club? Oscar Mingueza (21) en zusje Ariadna (17) schitteren bij Barcelona: “Ik sliep tijdens haar debuut”

Buitenlands voetbalVan broers die bij dezelfde club spelen zijn er genoeg voorbeelden: Frank en Ronald de Boer, Gary en Phil Neville, Erwin en Ronald Koeman. Het rijtje is lang. Maar in Spanje is er nu een primeur: een broer en zus die het waarmaken bij dezelfde club. Oscar Mingueza (21) en zusje Ariadna (17) spelen beiden in de hoofdmacht van FC Barcelona.

De Cataalanse verdediger Óscar Mingueza (21) debuteerde op 23 november tegen Dinamo Kiev en maakte in die wedstrijd direct een goede indruk op Barça-coach Ronald Koeman. Mingueza speelde sindsdien dan ook al 28 wedstrijden in de hoofdmacht van FC Barcelona. Afgelopen woensdag stond hij nog samen met Clement Lenglet en Frenkie de Jong achterin bij het bezoek van Barcelona aan Paris Saint-Germain (1-1). Mingueza speelde de afgelopen twee seizoenen al 35 wedstrijden voor FC Barcelona B op het derde niveau van Spanje, maar Koeman haalde de multifunctionele verdediger in november bij zijn selectie en lijkt zeer tevreden. Mingueza speelt al sinds zijn achtste voor FC Barcelona.

Volledig scherm Oscar Mingueza tegen Kylian Mbappé in de Champions Leaguematch tegen PSG. © AP

Vorige week maakte ook zijn zusje Ariadna Mingueza (17) haar debuut voor FC Barcelona Femení, dat bezig is aan een indrukwekkend seizoen. Alle 18 competitieduels werden gewonnen en het doelsaldo van 90-3 laat de dominantie nog duidelijker zien. De mannen van Barcelona werden afgelopen week uitgeschakeld in de Champions League, maar het vrouwenteam mag zich gaan opmaken voor de kwartfinales tegen Manchester City.

Middagdutje

Ariadna viel vorige week zaterdag in de bekerwedstrijd tegen Santa Teresa (3-0) in voor topscorer Jennifer Hermoso. Ariadna, die ook al jaren bij Barcelona speelt, werd na haar succesvol debuut meteen definitief bij de A-kern gehaald.

Later die dag speelde Oscar de hele wedstrijd mee toen Barcelona met 0-2 won bij Osasuna. “Ik ben erg blij voor haar en natuurlijk enorm trots. Het is heel leuk om een zusje te hebben met dezelfde passie voor voetbal en de club. Ze verdiende het na zoveel wedstrijden voor Barça B en trainingen met het eerste team om haar debuut te maken.” Oscar moest echter wel toegeven dat hij niets van het debuut van zijn vier jaar jongere zusje had gezien. “Nee, helaas, toen deed ik mijn middagdutje zoals ik altijd doe op wedstrijddagen”, verklaarde hij, volgens goed Spaans gebruik.

Straks heeft Oscar geen excuus om de wedstrijd van zijn zusje te missen, want FC Barcelona Femení speelt om 17.30 uur in het Estadi Johan Cruyff tegen Valencia. Hijzelf speelt maandagavond pas, in Camp Nou tegen hekkensluiter Huesca.

