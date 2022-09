Brazilië walst Tunesië plat, Richarlison krijgt banaan naar hoofd gegooid

Buitenlands voetbal Exact 100 dagen na zijn intrede bij Chelsea beëindigt nieuwe eigenaar Todd Boehly de samenwer­king met coach Thomas Tuchel

Thomas Tuchel (49) is niet langer de coach van Chelsea. De Engelse club heeft een punt gezet achter de samenwerking met de Duitser. Nieuwe eigenaar, same old Chelsea, waar trainers een wegwerpproduct zijn.

7 september