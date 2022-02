Braziliaanse voetbalploeg wordt getroffen door bomexplosie op spelersbus, besluit toch te spelen én wint met 2-0

De spelers van Bahia kwamen nietsvermoedend met de bus aan bij het stadion, toen opeens een explosief ontplofte. Op videobeelden is te zien dat er een verschillende gaten in de bus zitten en dat er bloedspatten aan de zetels hangen. Doelman Danilo Fernandes werd in het gezicht geraakt - een glasscherf miste maar net z'n oog. “Hij was een vinger verwijderd van het verliezen van z'n zicht”, aldus Bahia-coach Guto Ferreira. Fernandes bracht de nacht in het ziekenhuis door voor verdere onderzoeken, maar houdt wellicht niets ernstigs over aan het voorval. Matheus Bahia kwam er van af met snijwonden aan de arm.