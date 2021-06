Slachtoffer van eigen succes? Köln profiteert van behoud om hoofdprijs te vragen voor Bornauw

Zes miljoen euro. Was FC Köln gezakt naar de tweede Bundesliga, dan was dat - contractueel bepaald via een clausule - het bedrag dat Sebastiaan Bornauw moest kosten, zo publiceerde ‘Express’. Wolfsburg was bereid die som op te hoesten en ook de speler zag een overgang naar het nummer vier van afgelopen seizoen zitten. Alles was zo goed als rond, tot… Bornauw rechtstreekse degradatie verijdelde met een kopbalgoal tegen Schalke 04.

FC Köln kon met dank aan die treffer barrages spelen tegen Holstein Kiel, en daarin wist de club zich te verzekeren van een verlengd verblijf in de hoogste klasse. Het gevolg is dat Bornauw niet langer op te pikken was voor ‘slechts’ zes miljoen euro, maar de interesse van Wolfsburg is niet weg. Alleen beloven het nu wel moeizame onderhandelingen op clubniveau te worden: FC Köln wil minstens vijftien miljoen euro vangen.

Dat is een beetje ironisch, aangezien uitgerekend Bornauw een groot aandeel had in het behoud. Mocht hij niet gescoord hebben tegen Schalke 04, dan was hij vandaag wellicht al een Wolfsburg-speler en mocht hij volgend seizoen de Champions League in. Maar dat is blijkbaar geen argument voor FC Köln om zich inschikkelijk op te stellen. Nu valt het maar af te wachten of het überhaupt nog tot een deal komt.

Bornauw is gecharmeerd door Wolfsburg - meer dan door Norwich, dat ook interesse toont. Na twee jaar in de Bundesliga voelt Bornauw zich klaar voor een stap hogerop, wat ook interessant zou zijn met het oog op de Duivels, maar het heeft geen seconde door zijn hoofd gespookt om in het seizoensslot minder te presteren om zo makkelijker weg te kunnen. Het zou voor hem wel zonde zijn, mocht hij het slachtoffer worden van dat professionalisme.

Volledig scherm © Rolf Vennenbernd/dpa-Pool/dpa