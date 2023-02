Boze Neymar wil weten wie de mol is in de kleedkamer van PSG: “Net nu komt deze ruzie naar boven. Triest”

“Een nucleaire clash.” Zo sprak Neymar gisteren over de Champions League-kraker tussen Paris Saint-Germain en Bayern München in de achtste finale. Daar heeft de Braziliaan grotendeels zelf voor gezorgd. Neymar bevestigde dat hij zaterdag in de clinch was gegaan met ploegmaat Marquinhos en de technisch directeur van PSG. En hij wil de mol in de kleedkamer van PSG aan de galg. “Dit is triest en maakt me boos.”

Na het bekerverlies in Marseille (2-1) eerder in de week ging PSG zaterdag ook met 3-1 onderuit bij het Monaco van Philippe Clement. Op het veld ging Neymar schoffeerde Neymar openlijk Hugo Ekitiké en Vitinha. De Parijse kleedkamer was logischerwijs een vat vol frustraties, zeker toen technisch directeur Luis Campos de spelersgroep een gebrek aan agressiviteit verweet. Neymar voelde zich geviseerd en ging samen met landgenoot Marquinho in de clinch. Een incident dat in L’Équipe gisteren naar buiten kwam.

Luis Campos.

In plaats van de ruzie naar het rijk der fabelen te verwijzen, bevestigde Neymar op de persconferentie de dag voor de clash dat er inderdaad een hevige discussie heeft plaatsgevonden in de kleedkamer. Er ontspon zich een monoloog van drie minuten. “We gingen niet akkoord met wat daar gezegd wordt en stonden op onze strepen. In voetbal gaat het niet louter om vriendschap. Dan ga je in discussie, maar altijd met respect als uitgangspunt. Dat doe ik ook met mijn vrienden, dat doe ik met mijn vriendin. Bij PSG zijn we het niet gewoon om te verliezen, en al zeker geen twee keer achter elkaar. Dan ontstaan er zo’n discussies, ja. Om er als ploeg beter van te worden. Ik heb het gevoel dat dit na zaterdag ook het geval is. Hier zullen we sterker van worden. Iedereen denkt er nu hetzelfde over.”

Quote Ik zou graag meer weten over dat lek. Dingen die gebeuren in de kleedkamer, moeten daar ook blijven. Dit is triest. Neymar

Maar daar hield Neymar het niet bij. Hij wil weten wie verantwoordelijk is voor het lek naar L’Équipe toe. “Ik snap niet hoe dat voorval in de pers is terechtgekomen. Dat maakt me boos. Spijtig genoeg is het niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Dit is mijn zesde seizoen hier en zo’n dingen maken het moeilijk. Soms komt het ook net naar boven op belangrijke en strategische momenten, zoals voor een finale of een belangrijke match. Ik weet echt niet hoe dat komt. Maar het heeft wel invloed. Niet alleen op mij, op de hele ploeg én de coach. Ik zou graag meer weten over dat lek. Dingen die gebeuren in de kleedkamer, moeten daar ook blijven. Dit is triest. Zoiets moet intern opgelost worden, dit mag niet op de straat belanden.”

“Net nu is het belangrijk aan hetzelfde zeel te trekken, dus is dit extra vervelend. Maar ik ben niet naïef en weet dat dit ook in de toekomst nog wel zal gebeuren. Dat hoort nu eenmaal bij het voetbal.”



Zeker in het Parijse wespennest, met naast Neymar ook Mbappé en Messi, wiens deze zomer aflopende contract voor veel speculatie zorgt. Bovendien komt er geregeld nieuws naar buiten over onvrede tussen Neymar en Mbappé, van wie gezegd wordt dat hij Real Madrid gebruikte om een absoluut monstercontract in Parijs uit de brand te slepen.

Camara houdt Neymar van de bal in Monaco - PSG.

Het positieve nieuws voor PSG is dat Mbappé en Messi gisteren na blessureleed de groepstraining mee afwerkten en alvast in de kern zitten voor Bayern.

Neymar gisteren op training met Messi.