Boze Manchester United-supporters verzamelen aan Old Trafford voor protest tegen Glazers

La Liga Benzema bezorgt gehavend Real Madrid met twee goals en assist zorgeloze avond in Cádiz

22 april Cádiz uit was voor Real, dat zwaar getroffen is door personeelsproblemen, een potentiële uitschuiver, maar niets werd minder maar. Met dank aan Karim Benzema. Goed voor twee goals en een assist in 40 minuten. In alle competities samen, zit de Franse topspits al aan 27 goals en 7 assists. Straffe cijfers. Courtois beleefde zo een bijzonder rustige avond en moest slechts drie keer paraat staan. Voor de tweede match op rij hield hij de nul. Ook Hazard zal thuis in Madrid vanuit zijn zetel een zorgeloze avond beleefd hebben. Na de pauze beperkte Real zich tot controlevoetbal. Cádiz stelde niets voor. De Koninklijke komt zo met 70 punten op gelijke hoogte met leider Atlético, dat donderdag laagvlieger Huesca ontvangt. FC Barcelona, morgen thuis tegen Getafe, volgt op vijf punten en twee matchen minder dan Real. Zaterdag speelt Real thuis tegen Betis.