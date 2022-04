Borgtocht van Man United-aanvaller Greenwood verlengd na verdenking van verkrachting

Buitenlands voetbal En zeggen dat ook dit een Rode Duivel had kunnen geweest zijn: 17-jarige ‘zoon van’ gooit hoge ogen in prestigi­eus jeugdtoer­nooi, maar kiest voor Portugal

Roberto Martínez zal mogelijk toch eens vloeken. Gisteren wonnen de youngsters van Benfica met sprekend gemak de finale van de Youth League en daar zat ook ene Diego Moreira voor wat tussen. De 17-jarige winger en zoon van gewezen Standard-middenvelder Almani Moreira is in ons land geboren en heeft dus ook de Belgische nationaliteit, maar hij koos intussen voor het shirt van Portugal. Al maakt dat natuurlijk weinig uit voor de vele topscouts die ‘m intussen al in hun boekje hebben staan.

