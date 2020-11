Bondsdokter Rode Duivels linkt miserie Hazard aan hoge verwachtingen bij Real: “Stress maakt hem blessuregevoeliger”

Eden Hazard maakte in de zomer van 2019 eindelijk z'n droomtransfer naar Real Madrid, maar de Rode Duivel heeft daar vanwege blessures nog niet veel plezier aan beleefd. Dokter en hoofd van de medische cel van de Rode Duivels Kris Van Crombrugge wijst stress aan als oorzaak van de kwaaltjes. “In Madrid hebben ze hoge verwachtingen. Eden gaat er uitwendig wel speels en spontaan mee om, maar ieder mens is onderhevig aan bepaalde stress. Die mentale stress kan zich vertalen in de spieren. Ik denk dat de basistonus van de spier bij hem momenteel wat hoger is, waardoor Hazard iets blessuregevoeliger wordt.”

Quote Eden wil voor iedereen het beste en het maximale uit zijn lichaam halen. Ik denk dat hij daar over de limiet gaat, dat hij z'n lichaam iets te veel forceert om die toppresta­tie te leveren

Hazard was even uit roulatie na een besmetting met het coronavirus, maar stond daarna drie wedstrijden op rij aan de aftrap bij de Koninklijke. Van Crombrugge zag licht aan het einde van de tunnel, tot gisterenavond. “Ik dacht terug de oude Eden Hazard te zien, die topfit is, die iedereen blij en gelukkig maakt. Een streling voor het oog. Maar het beeld gisteren was toch weer een trieste zaak.”

Volledig scherm © AFP

Zoals Van Crombrugge al aangaf: je zou het Hazard niet nageven dat hij veel druk ervaart. Hoe kan het dan dat zijn lichaam bezwijkt onder de stress? “Eden zegt regelmatig: ‘Ik wil mijn best doen voor mijn supporters, voor Martinez, voor Zidane...’ Hij wil altijd speelklaar zijn, dus hij legt zichzelf die druk een beetje op. Uitwendig is dat niet zichtbaar, maar hij is ook een maar een mens, een goed mens. Eden wil voor iedereen het beste en het maximale uit zijn lichaam halen. Ik denk dat hij daar over de limiet gaat, dat hij z'n lichaam iets te veel forceert om die topprestatie te leveren.”

Bekijk hieronder het volledige gesprek met bondsdokter Kris Van Crombrugge: