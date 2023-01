Blij weerzien met De Rossi en de advocaat van Trump als voorzitter: Nainggolan tekent voor half jaar bij Italiaanse tweedeklasser SPAL

Na eerdere Italiaanse passages in Piacenza, Cagliari, Rome en Milaan gaat Radja Nainggolan de komende zes maanden aan de slag in Ferrara, stad met 130.000 inwoners in de regio Emilia-Romagna. Ferrara is bekend door zijn Castello Estense, de Cattedrale di San Giorgio, zijn universiteit en ook een beetje door zijn voetbalclub SPAL. In de jaren’50 en ’60 van de vorige eeuw was de Società Polisportiva Ars et Labor een vaste waarde in de Serie A. Na jaren van verval speelde SPAL tussen 2018 en 2020 opnieuw even op het hoogste niveau, om dan terug te zakken naar de Serie B. Daar staat SPAL momenteel vijftiende op twintig ploegen.

Hechte vriendschap

Supersexy oogt Radja Nainggolans nieuwe werkgever dus niet meteen. Maar SPAL beek wel concreet en doortastend. In Ferrara kan Nainggolan, volgens Italiaanse bronnen, 400.000 euro gaan verdienen in vijf maanden. Nadat zijn contract met Antwerp begin dit jaar werd ontbonden, klopten enkele clubs uit binnen- en buitenland aan bij ‘Il Ninja’. Het was uiteindelijk oude makker Daniele De Rossi die de voormalige Rode Duivel wist te overtuigen. Nainggolan en De Rossi deelden tussen 2013 en 2018 de kleedkamer bij AS Roma (hier op de foto met Totti), een periode waarin ze 140 keer samen op het veld stonden.

“Mijn band met De Rossi overstijgt het voetbal. We hebben een hechte vriendschap”, zei Nainggolan onlangs nog. “Ik sta klaar om hem een handje te helpen. Dit kan een mooi avontuur worden voor ons twee.” De Rossi zelf verklaarde in de Italiaanse media dan weer dat hij een nieuwe samenwerking helemaal ziet zitten. “Eigenlijk is Radja te goed voor de Serie B”, aldus De Rossi. “Hij is echt uniek. Sommige trainers zouden misschien schrik hebben om met Radja te werken, maar ik niet. Ik vertrouw hem volledig.”

Nainggolans niet-conventionele (levens)stijl – de middenvelder drinkt al eens graag een glaasje en trekt al eens van een e-sigaret - was voor De Rossi dus geen beletsel. De Rossi zelf is natuurlijk ook geen koorknaap, houdt eveneens van tattoos én weet als geen ander hoe Nainggolan in mekaar zit. SPAL-voorzitter Joe Tacopina moest evenmin overtuigd worden.

“Een speler van wereldklasse als Radja gaat ons niveau opkrikken en hij gaat een positieve invloed hebben op de kleedkamer”, meent Tacopina, die Nainggolan kent van zijn periode als vicepreses bij Roma. Bij Roma zette Tacopina, via een investeringsgroep uit de VS, zijn eerste stappen in het Calcio. Later werd ‘Big Joe’ zelf eigenaar van Bologna FC en Venezia FC en sinds augustus 2021 is hij de grote man bij SPAL.

‘Carpe Diem’ als tattoo

Tacopina houdt ongetwijfeld van speciale figuren als Nainggolan, want zelf is hij ook een kleurrijk persoon. Of kent u veel voetbalvoorzitters die ‘Carpe Diem’ op hun onderarm hebben staan en na de match van shirt wisselen met een lid van de harde kern? In zijn thuisland maakte Tacopina overigens naam als advocaat van Michael Jackson zaliger en van voormalig president Donald Trump.

In het voetbal mikt Tacopina hoog. Via de play-offs wil hij zelfs dit seizoen nog de promotie naar de Serie A realiseren. Dan moet SPAL eerst wel bij de eerste acht zien te geraken. Als Nainggolan de grote droom van zijn presidente helpt waar maken, wacht hem een automatische contractverlenging. Benieuwd of Radja dat kunstje nog gaat kunnen flikken.

