Bijna één goal om de twee matchen en toch zijn ze hem al spuugzat: Sion-supporters steken truitje van Mario Balotelli in brand

Buitenlands voetbalHoewel Mario Balotelli bij FC Sion in twaalf wedstrijden al vijf keer scoorde, zijn de fans van de Zwitserse club FC Sion behoorlijk ontevreden over de 32-jarige Italiaan. Dit weekend staken supporters van de ploeg zelfs een shirt van de spits in brand.

FC Sion verloor in eigen huis met 0-4 van subtopper St. Gallen en blijft daardoor op de voorlaatste plek in de competitie staan. Balotelli startte in de basis en was zelfs aanvoerder, maar kon zijn stempel niet drukken op de wedstrijd. In de zeventigste minuut werd hij gewisseld.

Op dat moment was er vanaf de tribunes overduidelijk “zweet of ga weg” te horen. Fans verwijten Balotelli dat hij niet genoeg inzet toont en werk verricht op het veld. Om de woorden kracht bij te zetten, werd een shirt van Balotelli aan de hekken gehangen en zelfs in brand gestoken.

‘Enfant terrible’

Balotelli staat bekend als een ‘enfant terrible’, maar de laatste tijd was het vrij rustig rond de Italiaanse spits die in 2012 de finale van het EK speelde. In november stak hij zijn middenvinger uit naar de fans van FC Basel, maar dat was zowat zijn enige grote frats die de voorbije maanden het nieuws haalde.

Vorig seizoen liet de voormalige aanvaller van Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool, OGC Nice, Olympique Marseille, Brescia en Monza vooral weer zijn voeten spreken. Met achttien goals in 31 wedstrijden voor Adana Demirspor werd hij bijna topscorer van de Turkse competitie.

Reden genoeg voor FC Sion om hem naar Zwitserland te halen. De club betaalde ruim 2,5 miljoen euro, maar de fans zijn de aanvaller dus alweer spuugzat.

