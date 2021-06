Bijgenaamd “de doelpuntenkoning” en vriend van Erdogan: Turkije rekent vanavond op 35-jarige Burak Yilmaz

EK voetbalKeizer, Koning, Admiraal. Burak Yilmaz (35) is de hoop van de Turkse natie. Een spits op leeftijd, in de vorm van zijn leven.

265 doelpunten in clubverband – 18 bij Lille vorig seizoen, de Ligue 1 en de Europa League samengeteld. Hij maakte Lille in de laatste zes wedstrijden eigenlijk kampioen door zelf zes keer te scoren.

29 goals als international. Enkel Hakan Sükür deed beter bij de Turken.

Yilmaz is degene die ze bij Italië in de gaten moeten houden.

Zijn bijnaam: Kral. Koning. “Het is eigenlijk ‘Gol Kralligi’”, aldus Yilmaz onlangs in een interview met ‘L’Équipe’. “Doelpuntenkoning. Een mooie bijnaam, hé.”

Maar tegelijk wil hij zich blijven verbeteren. “Ik wil top blijven.”

De aanvalsleider “haat het om te verliezen – na een nederlaag praat ik met niemand, mijn vrouw weet dat. En als ik het ooit niet erg vind om te verliezen, dan stop ik onmiddellijk.”

Enkel zijn dochtertjes kunnen hem op die momenten ontdooien.

Het is opvallend dat Yilmaz bij Lille pas aan zijn tweede buitenlands avontuur bezig is. Eerder speelde hij bij Beijing Sinobo Guoan in China. “De clubs waar ik speelde, wilden niet dat ik vertrok en ik had ‘interessante’ contracten. Ik voetbalde elk jaar voor de titel. Tot Didier Drogba en Wesley Sneijder me zeiden: ‘Waarom ga je niet eens in het buitenland voetballen?’ Ik wilde die emoties wel eens beleven.”

Goede band met Erdogan

Yilmaz speelde voor de vier grootste Turkse clubs – Galatasaray, Besiktas, Fenerbahçe en Trabzonspor – en is vaderlandslievend. Zo is hij close met president Recep Tayyip Erdogan. Zij hebben mekaar al een paar keer ontmoet en onderhouden een uitstekende band en hebben geregeld contact. “Hij feliciteert me als ik scoor, steunt me als ik mis.”

De aanvaller van Lille start vol ambitie aan het komende EK. Turkije heeft iets recht te zetten na het mislukte EK vijf jaar geleden in Frankrijk. Yilmaz hoopt dat de Turken deze keer wel de groepsfase doorkomen. “We hebben alleszins evenveel kans als Italië, Zwitserland of Wales. Niemand is sterker dan wij, niemand is zwakker.”

Maar niet elk land heeft een spits zoals Burak Yilmaz. Bondscoach– “hij is als een vader voor mij” – Senol Günes wrijft zich in de handen.

Turkije rekent op Yilmaz. Te beginnen straks tegen Italië.

‘Kral’ wil het veld verlaten met de glimlach. En met een paar doelpunten op zijn conto. Hopend op de felicitaties van Erdogan.

