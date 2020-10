Besmette Ronaldo keert terug naar Italië

Buitenlands voetbal Krachtig signaal: spelers stappen onder impuls van ex-Bayernspe­ler Donovan van veld na homofobe verwensin­gen

3 oktober Opschudding in de Amerikaanse tweede klasse. In de wedstrijd tussen San Diego Loyal en Phoenix Rising is het thuiselftal van het veld gestapt nadat één van hun spelers homofobe verwensingen naar z'n hoofd geslingerd kreeg. Op de koop toe kreeg hij zelfs even een rode kaart. De coach van de tegenpartij vond het allemaal wat overdreven.