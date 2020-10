Besmette Ronaldo keert terug naar Italië, hele selectie Juventus opnieuw in quarantaine

Deense spits Nicklas Bendtner openhartig in biografie: “Ik vind het niet vreemd dat voetbal­lers betalen voor seks”

13:58 “Er is het licht. De perfecte kopbal die 60.000 fans in vervoering brengt. Niets kan je raken... Maar dan is er ook het zwarte gat.” In zijn biografie ‘Both Sides’ praat Nicklas Bendtner (32) over glorie maar is hij vooral openhartig over zijn diepe dalen. Van beloftevolle spits voor Arsenal naar verwaande Premier League-voetballer. Gokken en vrouwen incluis.