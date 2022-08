Benzema trekt Real in slotfase over streep, Hazard krijgt 0 minuten “maar zal heus nog wel spelen” - Lewandowski scoort eerste goals in Camp Nou

La LigaHet scheelde bitter weinig, maar de perfecte 9 op 9 voor Real Madrid kwam er in de slotminuten toch op het veld van Espanyol. Eden Hazard kreeg geen minuten, maar achteraf stelde Carlo Ancelotti wel het vertrouwen in onze landgenoot te behouden.

De Koninklijke kwam snel op voorsprong langs Vinicius Junior, maar een doelpunt op slag van rusten leek de Spaanse titelverdediger de zege te zullen kosten. In een felbevochten tweede helft bleven doelkansen en doelpunten lang uit. Tot Karim Benzema in de laatste minuten als een duiveltje uit een doosje opdook om de winnende goal binnen te plaatsen voorbij zijn landgenoot Lecomte. In de dolle slotfase, met meer dan tien minuten extra voetbal, werd die Lecomte nog uitgesloten en moest aanvoerder Cabrera met het shirt van de invallersdoelman in doel plaatsnemen. Hij mocht zich meteen ook omdraaien op een vrijschop van alweer Benzema.

Thibaut Courtois had een belangrijk aandeel in de zege, want hij voorkwam met een superreflex een Catalaans doelpunt halfweg de tweede helft. Voor Eden Hazard was het nagelbijtend toekijken vanop de bank. Een invalbeurt werd hem door Ancelotti niet gegund. “Maar ik behoud wel het volste vertrouwen in Hazard”, sprak trainer de Italiaanse T1 op de persconferentie na de match.

“Hazard inbrengen was zeker een optie geweest, maar ik wou geen onevenwicht in het team brengen. Rodrygo, Vinicius en Benzema stonden al op het terrein en nog een aanvaller inbrengen, zou defensieve risico’s met zich meegebracht hebben. Of Hazard nu speelt of niet, zich opwarmt of niet, hij heeft mijn vertrouwen. Hij zal heus nog wel spelen. Ik ben niet de trainer van Hazard, Mendy of eender welke andere speler. Ik ben de trainer van Real Madrid en moet rekening houdend met ieders kwaliteiten een team samenstellen.”

Door de late overwinning komt Real Madrid samen met Real Betis op kop in La Liga. En laat nu net volgende week de confrontatie tussen beide teams in Bernabeu op het programma staan. Om naar uit te kijken!

Volledig scherm Karim Benzema was weer eens de matchwinnaar voor Real. © AFP

Lewandowski alweer aan 4 goals in 3 matchen

FC Barcelona maakte er een zondagswandeling van tegen Real Valladolid: 4-0. Robert Lewandowski speelde zich met twee goals al snel in de harten van de fans in het Spotify Camp Nou. Zijn eerste thuisgoals, nadat hij vorig weekend ook in Sociedad al twee keer had gescoord (1-4). Op de opener bleef Barça nog steken op 0-0 tegen Vallecano. Maar tegen Valladolid ging het allemaal erg makkelijk. De Poolse spits tikte behendig een voorzet van de bedrijvige Raphinha op rechts binnen. Na de pauze deed ‘Lewa’ het met een subtiele hakbal (en ook wat geluk) voor de 3-0. Lewandowski trof ook nog twee keer paal en lat. Bij de tweede poging, diep in de extra tijd, legde Sergi Roberto de eindstand vast in de rebound. Ook Pedri zette zich knap op het scorebord. Dembélé was goed voor twee assists.

Volledig scherm Gavi blij met de opener van Lewandowski. © AFP

