Benzema in L’Équipe: “Mbappé zal voor Real spelen. Het is een kwestie van tijd”

Buitenlands voetbal Club Brugge weet wie het aan de ketting moet leggen: pijlsnelle en doelgerich­te Nkunku (23) is smaakmaker van Leipzig

28 september Opgelet, Club Brugge. Red Bull Leipzig lijkt net op tijd wakker voor de komst van blauw-zwart dinsdag in de Champions League. Zaterdag knepen ze via een vertrouwd recept in eigen huis Hertha Berlijn met 6-0 dood, met aanvaller Nkunku in de rol van beul. Doelgericht, pijlsnel en sterker dan ooit: het gevaar bij de tegenstander ontleed.