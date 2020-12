Belgische profvoetballer Elton Kabangu flirtte met de dood na coronabesmetting: “Er is een reden waarom ik het overleefd heb”

Premier League Grappige blunder Benteke: te gretige Rode Duivel vergeet te knielen voor Black Lives Matter

14 december Oeps. Christian Benteke en de Zuid-Koreaan Heung Ming-Son zorgden zondagnamiddag voor een grappige start van de Londense derby tussen Crystal Palace en Tottenham. Voor het eerst dit seizoen zaten er opnieuw fans in Selhurst Park (2.000 toeschouwers) en dat zorgde bij een gretige Christian Benteke blijkbaar voor een forse opstoot van adrenaline. Toen scheidsrechter Kevin Friend blies, was de Rode Duivel het Premier League-protocol even vergeten dat er daar nog steeds eerst een minuutje geknield wordt als steunbetuiging voor de Black Lives Matter-campagne. Hij zette meteen een spurtje op de helft van de Spurs, tot verrassing van Son die meteen achter Benteke aanging. De twee hadden snel hun misser door en knielden dan toch maar vlug, al moest Benteke eerst nog even de terugtocht richting eigen helft inzetten. De partij eindigde op 1-1.