Belgisch talent (20) scoort fantastisch doelpunt vanop eigen helft

Largie Ramazani doorliep in zijn jonge jaren de jeugdreeksen van Anderlecht. Op amper 12-jarige leeftijd trok de Belg met Burundese roots naar Engeland. Daar vervolledigde hij zijn jeugdopleiding bij Charlton Athletic en Manchester United. In november 2019 werd Ramazani de zesde Belg ooit die minuten kon sprokkelen in de hoofdmacht van The Red Devils. Maar verder dan die ene invalbeurt van zes minuten in een overbodige Europa League-wedstrijd tegen het Kazachse Astana kwam hij niet.