BELGEN IN HET BUITENLAND. Drie landgenoten vallen in bij Milan - Bakayoko (PSV) geeft assist tegen Ajax - Carrasco en Witsel verliezen in Camp Nou

Dit weekend kwam weer een pak Belgen in actie in het buitenland. Bij Milan vielen De Ketelaere, Origi en Saelemaekers in, terwijl Bakayoko belangrijk was voor PSV in de topper tegen Ajax. Een overzicht.

Leão loodst Milan, zonder Belgen in de basis, voorbij Lecce

AC Milan is zondagavond tijdens de 31e speelronde in de Serie A in het eigen San Siro in spaarmodus voorbij laagvlieger Lecce gegaan: 2-0. Smaakmaker Rafael Leão liet op een handvol minuten van de rust de openingsgoal optekenen. Na de onderbreking ontbond Leão nog een tweede maal zijn duivels. Geen enkele Belg startte in de basis bij de Rossoneri. Alexis Saelemaekers betrad op het uur het speelveld voor Junior Messias, terwijl Divock Origi en Charles De Ketelaere in de 78ste minuut Leão en Brahim Diaz kwamen aflossen. Stefano Pioli gunde Aster Vranckx geen speelgelegenheid.

In het klassement van de Italiaanse eerste klasse wipt Milan over rivaal Inter naar de vijfde positie met 56 eenheden.

Bakayoko heeft met assist aandeel in zege PSV tegen Ajax

PSV heeft zondagnamiddag op de 30e speeldag in de Eredivisie een stevige optie genomen op de tweede plaats. Het kreeg rivaal Ajax met 3-0 op de knieën.

Luuk de Jong kopte al vroeg een voorzet van Rode Duivel Johan Bakayoko via de vingertoppen van Geronimo Rulli deklat binnen. Aan het begin van de tweede helft maaide Ajax-doelman Rulli Xavi Simons neer in de zestien, met een penalty tot gevolg. Simons gaf de Argentijn vervolgens het nakijken. Vijf minuten later werd de kraker voor een kwartier gestaakt nadat een supporter een beker bier op het veld gooide. Snel na de hervatting raakte Ajacied Kenneth Taylor de paal. Thorgan Hazard loste halverwege de tweede helft landgenoot Bakayoko af bij de Eindhovenaren en De Jong maakte er op aangeven van de ongrijpbare Simons zelfs nog 3-0 van.

In de tussenstand van de Nederlandse eerste klasse is PSV nu alleen tweede met 65 punten, voor Ajax (62). Feyenoord stevent af op de landstitel na een 3-1-overwinning tegen Utrecht.

Carrasco en Witsel verliezen bij Barcelona

FC Barcelona heeft zondagnamiddag op de 30e speeldag van La Liga na twee opeenvolgende scoreloze gelijke spelen aangeknoopt met een nipte overwinning tegen Atlético Madrid. Na affluiten gaf het scorebord in Camp Nou 1-0 aan.

De Catalaanse competitieleider dankte Ferran Torres, die de bal op een zucht van de rust buiten het bereik van Jan Oblak in doel schoof. Zowel Yannick Carrasco als Axel Witsel startten in de basis bij de Madrilenen, maar konden hun team niet aan puntengewin helpen. Witsel ging net voor het uur naar de kant voor Alvaro Morata. Het bleef bij 1-0.

De Blaugrana maakte op die manier een einde aan de ongeslagen reeks van dertien competitieduels (tien zeges, drie draws) van Atlético. De laatste competitienederlaag van de Colchoneros dateerde al van 8 januari. Ook toen was Barça de boeman met 0-1.

In de rangschikking van de Spaanse eerste klasse diept koploper Barcelona met 76 punten zijn bonus op eerste achtervolger Real Madrid opnieuw uit tot 11 punten. Atlético bezet de derde positie met 60 eenheden.

Doku en Theate verliezen van Montpellier

Stade Rennes heeft zondagavond tijdens de 32e speelronde in de Ligue 1 niet kunnen profiteren van een manmeersituatie op het terrein van Montpellier. De bezoekers liepen in het slot zelfs nog tegen een nederlaag aan: 1-0.

Rennes, met Arthur Theate en Jérémy Doku in de basis, zagen thuisspeler Teji Savanier in de 53e minuut tegen een rechtstreeks rood karton aankijken. Ondanks een numerieke meerderheid van bijna een helft slaagde Rennes er niet in een doorbraak te forceren. Het was integendeel Stephy Mavdidi die de punten tegen de gang van het spel in op Zuid-Franse bodem hield.

In het klassement van de Franse hoogste afdeling grijpt Rennes voorlopig naast Europees voetbal. Het valt na een recente 3 op 12 net buiten de top 5, op de zesde plaats met 53 punten.

Straatsburg en Sels gaan met de volle buit aan de haal bij Reims-Belgen

Straatsburg heeft zondagnamiddag op de 32e speeldag van de Ligue 1 een mooie zege gerealiseerd bij Stade de Reims. De bezoekers triomfeerden met 0-2.

Habib Diallo was de gesel van dienst: al in de eerste minuut trof de Senegalese aanvaller raak en in de 37ste minuut verdubbelde hij de voorsprong. Die dubbele opdoffer kwam de thuisploeg nadien niet meer te boven. Maxime Busi en Thomas Foket startten op links- en rechtsachter in het verliezende kamp. Busi ruimde na 55 minuten plaats voor landgenoot Thibault De Smet, terwijl Foket een kwartier later naar de kant werd gehaald. Aan de overzijde hield Matz Sels zijn netten ongeschonden.

In het klassement van de Franse eerste klasse is Reims, onder leiding van Will Still, de pedalen wat kwijt na een recente 1 op 9. Het staat wel nog steeds achtste met 47 punten. Straatsburg klautert op zijn beurt na twee opeenvolgende overwinningen uit het gevarendal, naar de vijftiende positie met 32 eenheden.

